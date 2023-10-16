Недавно было проведено исследование, которое показало, что даже космический мусор представляет собой угрозу загрязнения окружающей среды вблизи Земли. Эти остатки, состоящие из фрагментов ракет, отработавших спутников и элементов космических станций, распадаются при входе в атмосферу, оставляя в ней следы металла.
Точные последствия воздействия этих металлических следов в настоящее время неизвестны. Однако предполагается, что с ростом числа космических запусков количество паров металла в стратосфере будет только увеличиваться.
Это открытие, сделанное группой ученых под руководством физика Дэниела Мерфи из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), подчеркивает необходимость изучения влияния паров металлов в атмосфере и прогнозирования того, как оно будет развиваться со временем.
Исследователи изучили около 500 000 отдельных аэрозольных капель на предмет наличия в них следов металлов, широко используемых при производстве космических аппаратов. Было обнаружено присутствие около 20 различных металлов.
Некоторые из этих металлов находились в пропорциях, соответствующих испарениям метеоров, но содержание других, таких как литий, алюминий, медь и свинец, превышало ожидаемые уровни при абляции метеоров. Избыток, по заключению специалистов, соответствовал соотношениям, ожидаемым при производстве космических аппаратов.
Последствия полученных результатов для Земли и ее атмосферы весьма разнообразны. Присутствие этих частиц может влиять на процесс замерзания воды в лед в стратосфере, изменять размер частиц стратосферного аэрозоля, вызывать осаждение солей на частицах аэрозоля и изменять преломление света в стратосфере.
Хотя эти изменения кажутся малозаметными, они могут привести к непредвиденным последствиям, которые требуют тщательного изучения, считают исследователи.
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