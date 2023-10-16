Учёные предупредили о загрязнении атмосферы Земли космическим мусором

2:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавно было проведено исследование, которое показало, что даже космический мусор представляет собой угрозу загрязнения окружающей среды вблизи Земли. Эти остатки, состоящие из фрагментов ракет, отработавших спутников и элементов космических станций, распадаются при входе в атмосферу, оставляя в ней следы металла.

Фото: Openverse

Точные последствия воздействия этих металлических следов в настоящее время неизвестны. Однако предполагается, что с ростом числа космических запусков количество паров металла в стратосфере будет только увеличиваться.

Это открытие, сделанное группой ученых под руководством физика Дэниела Мерфи из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), подчеркивает необходимость изучения влияния паров металлов в атмосфере и прогнозирования того, как оно будет развиваться со временем.

Исследователи изучили около 500 000 отдельных аэрозольных капель на предмет наличия в них следов металлов, широко используемых при производстве космических аппаратов. Было обнаружено присутствие около 20 различных металлов.

Некоторые из этих металлов находились в пропорциях, соответствующих испарениям метеоров, но содержание других, таких как литий, алюминий, медь и свинец, превышало ожидаемые уровни при абляции метеоров. Избыток, по заключению специалистов, соответствовал соотношениям, ожидаемым при производстве космических аппаратов.

Последствия полученных результатов для Земли и ее атмосферы весьма разнообразны. Присутствие этих частиц может влиять на процесс замерзания воды в лед в стратосфере, изменять размер частиц стратосферного аэрозоля, вызывать осаждение солей на частицах аэрозоля и изменять преломление света в стратосфере.

Хотя эти изменения кажутся малозаметными, они могут привести к непредвиденным последствиям, которые требуют тщательного изучения, считают исследователи.

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