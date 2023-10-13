Daily Mail: в Британии нашли новый симптом ранней стадии Альцгеймера

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Команда исследователей из Университетского колледжа Лондона обнаружила, что трудности с поворотами при ходьбе могут служить ранним индикатором болезни Альцгеймера. Данную информацию сообщает Daily Mail.

Фото: Openverse

Болезнь Альцгеймера представляет собой наиболее часто встречающуюся форму приобретённого слабоумия. Эта патология характеризуется снижением уровня интеллекта, ухудшением памяти и изменениями в личности.

Учёные пришли к выводу, что одним из ранних симптомов данного недуга может быть нарушение способности совершать повороты во время ходьбы. В рамках проведённого исследования 67 здоровым добровольцам разных возрастных групп и 41 человеку с умеренными когнитивными нарушениями предложили выполнить задание в очках виртуальной реальности. Участники эксперимента должны были пройти определённый маршрут, включавший две прямые дорожки и поворот, далее вернуться на стартовую позицию, ориентируясь исключительно по памяти (информация о маршруте не отображалась через очки виртуальной реальности).

Исследование показало, что у людей с умеренными когнитивными нарушениями было выявлено нарушение чувства направления, и они не всегда могли точно определить угол для выполнения поворота. Вместе с тем здоровые пожилые испытуемые проявили отличные навыки пространственной ориентации, что свидетельствует о том, что утрата чувства направления не является возрастной особенностью.

Авторы исследования добавили, что требуются дополнительные масштабные исследования. Возможно, такой метод выявления признаков болезни Альцгеймера может быть использован в будущем в качестве инструмента для предварительной диагностики.

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