Команда исследователей из Университетского колледжа Лондона обнаружила, что трудности с поворотами при ходьбе могут служить ранним индикатором болезни Альцгеймера. Данную информацию сообщает Daily Mail.
Болезнь Альцгеймера представляет собой наиболее часто встречающуюся форму приобретённого слабоумия. Эта патология характеризуется снижением уровня интеллекта, ухудшением памяти и изменениями в личности.
Учёные пришли к выводу, что одним из ранних симптомов данного недуга может быть нарушение способности совершать повороты во время ходьбы. В рамках проведённого исследования 67 здоровым добровольцам разных возрастных групп и 41 человеку с умеренными когнитивными нарушениями предложили выполнить задание в очках виртуальной реальности. Участники эксперимента должны были пройти определённый маршрут, включавший две прямые дорожки и поворот, далее вернуться на стартовую позицию, ориентируясь исключительно по памяти (информация о маршруте не отображалась через очки виртуальной реальности).
Исследование показало, что у людей с умеренными когнитивными нарушениями было выявлено нарушение чувства направления, и они не всегда могли точно определить угол для выполнения поворота. Вместе с тем здоровые пожилые испытуемые проявили отличные навыки пространственной ориентации, что свидетельствует о том, что утрата чувства направления не является возрастной особенностью.
Авторы исследования добавили, что требуются дополнительные масштабные исследования. Возможно, такой метод выявления признаков болезни Альцгеймера может быть использован в будущем в качестве инструмента для предварительной диагностики.
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