Учёные из СПбПУ доказали, что воздействие на особые клетки мозга поможет бороться с болезнью Альцгеймера

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа учёных из Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого (СПбПУ) обнаружила новый метод борьбы с болезнью Альцгеймера. Исследование выявило, что специфическое воздействие на астроциты — клетки, регулирующие активность нейронов, может привести к восстановлению когнитивных функций. Результаты этого исследования опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences (IJMS).

Фото: Openverse

Болезнь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, которая оказывает негативное воздействие на функции мозга, включая мышление, память, речь, письмо и ориентирование в пространстве. Это заболевание связано с повреждением синапсов, мест передачи сигналов между нейронами.

Учёные из СПбПУ предположили, что нормализация работы нейронов может быть достигнута через стимуляцию астроцитов. Эти клетки обеспечивают питательные вещества и контролируют активность синапсов. В ходе эксперимента на лабораторных мышах исследователи использовали световое воздействие на чувствительный белок, расположенный на поверхности мембраны астроцитов. Этот свет способствовал выделению астроцитами глиотрансмиттеров — молекул, способных восстанавливать пластичность нейронов и ускорять передачу нервных импульсов.

Учёные предполагают, что глиотрансмиттеры могут способствовать восстановлению связей между нейронами, которые были повреждены в процессе развития болезни Альцгеймера.

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