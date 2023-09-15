Невролог Емелин назвал первым признаком болезни Альцгеймера потерю интереса к жизни

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-невролог Андрей Емелин рассказал о первых признаках болезни Альцгеймера. Считается, что тревожным сигналом является нарушение памяти, однако часто это заболевание начинается иначе.

Фото: Splash/ All Over

Специалист отметил в беседе с "Доктором Питером", что при болезни Альцгеймера страдает, как правило, больше всего память на текущие и недавние события. Но события, которые произошли давно человек помнит относительно хорошо.

Нарушение памяти — очень часто не первый симптом, добавил эксперт.

"Первый симптом — это пропадание интереса пожилого человека к окружающей действительности, утрата интереса к хобби и к увлечениям", — пояснил он.

Именно на эти признаки родственники часто не обращают внимание, заключил врач.

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