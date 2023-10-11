Из-за повышения мировой температуры на 1 градус люди получат неурожаи и смерти от жары

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В соответствии с исследованием, проведённым Колледжем штата Пенсильвания, при повышении глобальной температуры на 1 градус Цельсия или более, чем текущий уровень, каждый год миллиарды людей будут подвергаться воздействию экстремальной жары и влажности, что будет исключать способность организма естественно охлаждаться. Эти выводы были сделаны исследователями из Научного колледжа Университета Пердью и Института устойчивого будущего Пердью.

Фото: openverse

Согласно последним данным, потепление на уровне 1,5°C выше доиндустриального уровня будет иметь всё более разрушительное воздействие на здоровье человека по всему миру.

Люди могут переносить только определённые комбинации высоких температур и влажности, прежде чем возникают проблемы со здоровьем, связанные с тепловыми стрессами, такие как тепловой удар или сердечный приступ. По мере глобального изменения климата температуры растут, и миллиарды людей могут превысить эти пределы.

С начала промышленной революции, когда началось использование ископаемых топлив в транспорте и промышленности, средняя температура на Земле увеличилась примерно на 1 градус Цельсия, или 1,8 градуса Фаренгейта. В 2015 году 196 стран подписали Парижское соглашение, целью которого является ограничение глобального потепления на уровне 1,5°C выше доиндустриального уровня.

Исследователи провели моделирование глобального потепления в диапазоне от 1,5°C до 4°C (оно считается наихудшим сценарием, при котором потепление начнет ускоряться), чтобы определить регионы, где жара и влажность превысят пределы человеческой выносливости.

"Для понимания того, как сложные проблемы, такие как изменение климата, повлияют на здоровье человека, необходимы знания как о планете, так и о человеческом организме. Сотрудничество — это единственный способ понять сложные способы, которыми окружающая среда будет влиять на жизни людей и начать разрабатывать решения для совместного решения возникающих проблем", — сказал соавтор исследования У. Ларри Кенни.

Исследование также показывает, что при потеплении на 2 градуса выше доиндустриального уровня более 2 миллиардов жителей Пакистана и долины реки Инд, миллиард человек на восточном побережье Китая и 800 миллионов жителей южной части Африки будут каждый год подвергаться длительным периодам жары, которая превышает человеческую переносимость.

В этих регионах в первую очередь ожидаются волны жары с высокой влажностью. Волны жары с высокой влажностью могут быть особенно опасны, так как влажный воздух не может эффективно испарять пот с человеческих тел и влагу из некоторых инфраструктурных объектов, таких как системы охлаждения. К сожалению, многие из этих регионов являются странами с низким и средним уровнем дохода, и многие жители могут не иметь доступа к кондиционированию воздуха или другим средствам смягчения воздействия экстремальной жары на здоровье.

При потеплении на 3 градуса выше доиндустриального уровня, исследователи предсказывают, что уровни жары и влажности, превышающие человеческую переносимость, будут влиять на восточное побережье и центральные районы США, от Флориды до Нью-Йорка и от Хьюстона до Чикаго. Южная Америка и Австралия также будут испытывать интенсивную жару при таком уровне потепления.

Согласно отчёту исследователей, при нынешнем уровне глобального потепления Соединенные Штаты будут испытывать больше волн жары, но, согласно прогнозам, эти волны жары не будут так часто превышать человеческие пределы, как это происходит в других регионах мира. Тем не менее исследователи предостерегают, что такие модели часто не учитывают самые экстремальные и необычные погодные явления.

Исследователи указывают, что подобные модели хорошо предсказывают общие тенденции, но они не способны точно предсказать конкретные события, такие как жара в Орегоне в 2021 году, которая привела к смерти более 700 человек, или жара в Лондоне, где температура достигла 40 градусов прошлым летом.

"Даже если Соединенные Штаты смогут избежать некоторых наихудших прямых последствий глобального потепления, они все равно столкнутся с более частыми случаями смертельной и невыносимой жары. В долгосрочной перспективе это может привести к ситуациям, где урожаи упадут, а миллионы или даже миллиарды людей будут вынуждены мигрировать, так как их места проживания станут непригодными для жизни", — высказался ведущий автор исследования Дэниел Вечеллио.

Исследователи провели множество экспериментов и документировали совокупные уровни тепла, влажности и физических нагрузок, которые люди могут выдержать, прежде чем их организм перестанет поддерживать стабильную внутреннюю температуру. Эти уровни оказались ниже, чем предполагалось ранее.

Важно отметить, что независимо от степени потепления планеты, жара и влажность всегда будут представлять опасность, и нужно принимать соответствующие меры предосторожности, особенно для уязвимых групп населения, таких как пожилые и больные хроническими заболеваниями.

Исследование также подчеркивает необходимость сокращения выбросов парниковых газов, особенно углекислого газа, чтобы предотвратить дальнейшее потепление. Без принятия мер потепление будет в первую очередь воздействовать на страны с низким и средним уровнем дохода, и это может иметь серьёзные глобальные последствия.

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