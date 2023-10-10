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В крови 100-летних людей нашли новые биомаркеры долголетия

1:30
Наука

Международная группа учёных, включая специалистов из Японии и Швеции, обнаружила новый фактор, связанный с долголетием, после тщательного анализа крови людей старше 100 лет. Данные исследования опубликованы в журнале GeroScience.

В крови 100-летних людей нашли новые биомаркеры долголетия
Фото: Префектура Можайского района г. Москва

В рамках работ были проанализированы данные 44 тысяч человек в возрасте от 64 до 99 лет, прошедших медицинское обследование. За их состоянием наблюдали в течение 35 лет. Из этой группы 1224 человека (2,7 процента) дожили до 100 лет, причём большинство из них (85 процентов) были женщинами. В рамках исследования обратили внимание на 12 биомаркеров в крови, связанных с воспалением, метаболизмом, функцией печени и почек, а также возможными проблемами с питанием и анемией.

Результаты исследования показали, что у людей, достигших возраста 100 лет, в 60-летнем возрасте чаще наблюдались более низкие уровни глюкозы, креатинина и мочевой кислоты. Особенно заметно, что у очень малого числа долгожителей уровень сахара превышал отметку 6,5. Кроме того, все 12 биомаркеров, за исключением двух (алат и альбумин), демонстрировали связь с вероятностью достижения 100-летнего возраста.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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