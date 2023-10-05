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Все смартфоны компании Samsung линейки Galaxy S24 получат титановую рамку

1:39
Наука

Сообщается, что Samsung планирует оснастить все три модели своей линейки смартфонов Galaxy S24 титановыми рамками. Говорят, что этот шаг опережает Apple, которая в настоящее время использует титановые оправы только в своих флагманских моделях iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Все смартфоны компании Samsung линейки Galaxy S24 получат титановую рамку
Фото: openverse.org

Согласно имеющимся данным, Samsung намерена производить титановые оправы для базовой модели Galaxy S24 на своем заводе во Вьетнаме. Ожидается, что для более дорогих версий S24+ и S24 Ultra Samsung будет сотрудничать с поставщиками из других компаний.

Напротив, Apple в настоящее время использует титановые оправы только в двух своих моделях iPhone более высокого класса, в то время как базовые модели поставляются с алюминиевыми рамами.

Хотя подробности о линейке Galaxy S24 по-прежнему ограничены, просочившиеся рендеры показали, что новые модели, скорее всего, сохранят дизайн своих предшественников. Одним из заметных внешних отличий S24 Ultra является переход к плоскому дисплею.

Ожидается, что эти смартфоны будут оснащены либо чипами Snapdragon 8 поколения 3, либо собственным Exynos 2400 от Samsung, в зависимости от региона. Также ходят слухи, что Samsung может представить флагманскую линейку Galaxy S24 раньше обычного, а потенциальная презентация Galaxy Unpacked состоится в январе, а не в феврале.

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Samsung Galaxy - ЭТО РЕВОЛЮЦИЯ!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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