Все смартфоны компании Samsung линейки Galaxy S24 получат титановую рамку

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Сообщается, что Samsung планирует оснастить все три модели своей линейки смартфонов Galaxy S24 титановыми рамками. Говорят, что этот шаг опережает Apple, которая в настоящее время использует титановые оправы только в своих флагманских моделях iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Фото: openverse.org

Согласно имеющимся данным, Samsung намерена производить титановые оправы для базовой модели Galaxy S24 на своем заводе во Вьетнаме. Ожидается, что для более дорогих версий S24+ и S24 Ultra Samsung будет сотрудничать с поставщиками из других компаний.

Напротив, Apple в настоящее время использует титановые оправы только в двух своих моделях iPhone более высокого класса, в то время как базовые модели поставляются с алюминиевыми рамами.

Хотя подробности о линейке Galaxy S24 по-прежнему ограничены, просочившиеся рендеры показали, что новые модели, скорее всего, сохранят дизайн своих предшественников. Одним из заметных внешних отличий S24 Ultra является переход к плоскому дисплею.

Ожидается, что эти смартфоны будут оснащены либо чипами Snapdragon 8 поколения 3, либо собственным Exynos 2400 от Samsung, в зависимости от региона. Также ходят слухи, что Samsung может представить флагманскую линейку Galaxy S24 раньше обычного, а потенциальная презентация Galaxy Unpacked состоится в январе, а не в феврале.

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