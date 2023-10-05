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Семья из Норвегии нашла сокровище викингов возрастом 1200 лет

2:33
Наука

Члены семьи Аасвик из Норвегии нашли гораздо больше, чем они ожидали, когда, используя металлоискатель, начали поиски утерянной серьги на своем дворе. Вместо современных украшений, они наткнулись на сигнал под большим деревом за своим домом. После раскопок выяснилось, что это реликвии из времен викингов - два бронзовых украшения, которые, как утверждают эксперты, когда-то были покрыты золотом.

Семья из Норвегии нашла сокровище викингов возрастом 1200 лет
Фото: openverse

"Эти артефакты, вероятно, являются первыми находками из эпохи викингов (793-1066 годы) на острове Йомфруланд, что подтверждает наличие жителей там в то время" — сообщает археолог Вибеке Лиа из совета округов Вестфолд и Телемарк.

Сигнал металлоискателя показал местоположение двух бронзовых брошей, предположительно, захороненных вместе с аристократкой-викингом. Оба предмета имеют следы золота, что указывает на то, что они были позолочены.

Остров Йомфруланд расположен на отдаленном юго-восточном побережье Норвегии, фасадом к проливу Скагеррак и Дании. Он населен примерно 75 постоянными жителями, многие из которых имеют загородные дома.

"Ранее на острове были найдены груды рыхлых камней, называемых "каменными пирамидами", и хотя предполагалось, что они могли быть созданы викингами, до сих пор не было убедительных доказательств о наличии жизни на острове в те времена. Теперь находка могилы аристократической женщины-викинга предоставляет новые данные, что пирамиды из камней могли быть построены викингами." — сообщает археолог Вибеке Лиа.

Среди артефактов, найденных в могиле, есть брошь овальной формы, которую женщины-викинги использовали для застегивания платья с бретельками спереди. Эти броши обычно находились в могилах женщин викингов и соответствуют стилю девятого века. На следующей броше также обнаружены замысловатые узоры животных и геометрических фигур. Оба артефакта изготовлены из бронзы и покрыты золотом.

Помимо этого, расположение артефактов во дворе, а не на ферме, где было найдено множество других реликвий, возможно, способствовало их хорошему состоянию.

Это открытие добавляет интересный аспект к истории острова Йомфруланд и дает новые сведения о жизни викингов в этом отдаленном регионе.

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Экспансия викингов - Мудреныч (Часть 1, история на пальцах)
Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
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