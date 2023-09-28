МТС намерена провести тестирование своей нейросети в России и СНГ

2:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания MTS AI, являющаяся дочерней структурой и брендом группы МТС, намерена провести испытания собственной большой языковой модели (LLM) в России. Они уже успешно работают с этой моделью в одной из стран СНГ. Эти намерения были подтверждены официальным заявлением компании в пресс-службе ТАСС.

Фото: Wikipedia

Эксперименты с LLM будут проводиться в различных сервисах, ориентированных на обслуживание населения. MTS AI утверждает, что их языковая модель может быть использована в проектах умных городов, а также для выполнения задач, таких как поиск информации в клиентских базах данных, агрегирование переписок и телефонных разговоров, анализ последних данных.

Сначала о планах на пилотные проекты в странах СНГ, связанные с LLM, рассказал генеральный директор MTS AI и глава VisionLabs Дмитрий Марков на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы сейчас в одном из городов СНГ пилотируем три кейса, которые связаны с использованием большой языковой модели", — объявил Марков.

В пресс-службе не раскрывают конкретное местоположение или страну в СНГ, где проводятся пилотные проекты, но подчеркивают, что интерес к этой инициативе проявили не только зарубежные клиенты. Российские организации, включая банки и сервисы по поиску работы, также проявили заинтересованность. Компания сообщает, что развитие LLM является одним из ее приоритетных направлений.

После запуска нейросети ChatGPT от американской компании OpenAI, интерес к большим языковым моделям стремительно вырос. Различные компании, включая российский "Яндекс", разработали собственные языковые модели, такие как YandexGPT и его вторая версия, а также "Шедеврум". Сбер также представил свои разработки, включая Kandinsky (генерирующую изображения) и GigaChat (отвечающую на вопросы и создающую тексты).

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