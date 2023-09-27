В Великобритании заявили, что мозг людей с избыточным весом имеет общие черты

1:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Кембриджского университета в Великобритании провели исследование с целью выяснить, существует ли какая-то общая черта в мозге у людей с лишним весом. Для этой цели они анализировали гипоталамус — часть головного мозга, играющую важную роль в контроле аппетита, метаболизма, сна, эмоций и других ключевых функциях организма. Учёные использовали алгоритм, анализирующий данные МРТ-сканов головного мозга у добровольцев с разным весом.

Фото: Openverse

Результаты исследования показали, что у людей с лишними килограммами гипоталамус был значительно больше по сравнению с теми, у кого вес находился в норме. Особенно выделялись области, ответственные за контроль чувства голода и удовлетворения от приёма пищи, передаёт "Российская газета".

Пока неясно, что именно является причиной этого явления: лишний вес может вызывать увеличение гипоталамуса, или же больший гипоталамус способствует повышенному аппетиту. Несмотря на то, что исследователи склоняются к первому варианту, этот вопрос требует дальнейшего изучения.

Исследование, проведённое итальянскими учёными, также обнаружило особенность в мозге людей с ожирением. У них наблюдалось усиленное взаимодействие вентральной области покрышки мозга с частью зрительной коры, отвечающей за обработку изображений пищи. В то же время устанавливаемая связь с нижней лобной извилиной, контролирующей когнитивные процессы, снижалась. Этот дисбаланс в связях способствует увеличению аппетита, особенно к калорийным продуктам, и уменьшению контроля над питанием.

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