В России создали беспилотник для доставки грузов в труднодоступные районы

2:01 Your browser does not support the audio element. Наука

В Московском государственном технологическом университете "Станкин" были созданы новые модульные беспилотные авиационные системы (БПЛА), способные осуществлять доставку грузов различного веса и размера в отдаленные населенные пункты России.

Благодаря возможности замены модулей, беспилотные аппараты смогут доставлять грузы различных размеров и весовых категорий в в труднодоступные населенные пункты России, сообщает издание "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы.

Система управления полетами включает в себя автопилот с элементами искусственного интеллекта, что делает ее идеальной для операций в отдаленных районах. Разработанный полетный контроллер позволяет обеспечивать безопасность и эффективность работы БПЛА в различных условиях. Конструкция предусматривает использование модульных компонентов, которые могут быть легко заменены в соответствии с требованиями задачи полета, как рассказал руководитель проекта Семен Королев.

Разработчики отмечают, что такой беспилотник может быть быстро адаптирован к разным задачам всего за несколько минут. Для этого оператору достаточно заменить аккумуляторы и другие модули согласно инструкциям, основанным на параметрах полета, таким как расстояние, размер и вес груза. Затем БПЛА размещается на стартовой площадке, проходит проверку бортовых систем и запускается с помощью кнопки. После этого система автоматически выполняет все необходимые операции: доставляет груз до пункта назначения и возвращается обратно.

На данный момент максимальная грузоподъемность модульного беспилотника составляет четыре килограмма. Проект находится в стадии анализа результатов тестирования прототипа БПЛА. В будущем разработчики планируют использовать эти данные для улучшения и оптимизации конструкции.

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