Японский стартап Toregem Biopharma: к 2030 году будет создан препарата для выращивания зубов

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Сотрудники японской компании Toregem Biopharma, которая получает финансирование от Киотского университета, планируют разработать препарат, способный способствовать выращиванию зубов к 2030 году, как сообщает агентство Kyodo.

Фото: openverse

Этот новый препарат будет оказывать воздействие на начальные стадии зубов, помогая им превратиться в полноценные. Предполагается, что данный препарат будет блокировать действие белка, который замедляет процесс развития зубов, что в свою очередь позволит заменить отсутствующие или выпавшие зубы уже сформировавшимися зубами.

В 2018 году сотрудники этого стартапа смогли успешно вырастить зубы у мышей и хорьков, используя аналогичный метод. Первые клинические испытания данного препарата на людях запланированы на лето следующего года с целью подтвердить его безопасность и эффективность.

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Японские учёные придумали средство для выращивания новых зубов | Между строк