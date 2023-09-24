Сотрудники японской компании Toregem Biopharma, которая получает финансирование от Киотского университета, планируют разработать препарат, способный способствовать выращиванию зубов к 2030 году, как сообщает агентство Kyodo.
Этот новый препарат будет оказывать воздействие на начальные стадии зубов, помогая им превратиться в полноценные. Предполагается, что данный препарат будет блокировать действие белка, который замедляет процесс развития зубов, что в свою очередь позволит заменить отсутствующие или выпавшие зубы уже сформировавшимися зубами.
В 2018 году сотрудники этого стартапа смогли успешно вырастить зубы у мышей и хорьков, используя аналогичный метод. Первые клинические испытания данного препарата на людях запланированы на лето следующего года с целью подтвердить его безопасность и эффективность.
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