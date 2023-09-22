"КП": в российской криолаборатории ждут оживления 94 человека

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

В России действует клиника, которая замораживает тела людей для их возможного оживления в будущем. Сейчас в учреждении остаются 94 умерших человека, а также около 50 домашних питомцев.

Фото: Openverse

Как сообщает "Комсомольская правда", специалисты клиники используют глубокое охлаждение (крионику), чтобы сохранить тела. В случае научного прогресса их оживят, сказано в статье.

По словам директора компании "КриоРус" Валерии Удаловой, "криопациенты" являются надеждой, поскольку обладают потенциалом для дальнейшей жизни.

"Они просто спят и не знают, что творится. И вся надежда у них только на нас", — подчеркнула собеседница издания.

Глубокое охлаждение — дорогостоящая процедура. Стоимость начинается от 1,8 миллиона рублей только за мозг. Чтобы сохранить всё тело, нужно заплатить от 3,8 миллиона. Перевозка оплачивается отдельно, пояснили в компании.

Ранее врач-нейрохирург, профессор Ираклий Цуладзе назвал фейком сообщения об оживлении свиней в США спустя час после смерти.