Нейрохирург Цуладзе: новость об оживлении свиней спустя час после смерти — фейк

Новость о том, что якобы учёным из Йельского университета смогли оживить свинью спустя час после смерти, не более, чем фейк, заявил врач-нейрохирург, профессор Ираклий Цуладзе. Как подчеркнул доктор, непоправимые процессы после смерти начинаются уже через пять минут.

По словам нейрохирурга, не один учёный не подтвердит успех подобного эксперимента.

"Я думаю, что это ненадёжные источники. Никакой учёный, врач такого не скажет — это невозможно. К науке и медицине это не имеет никакого отношения. Эксперименты идут, но никаких результатов пока нет", — пояснил врач в беседе с Радио 1.

Через пять минут после смерти, подчеркнул нейрохирург, отмирает мозг. Вернуть спустя час биологические процессы, которые происходят при жизни пока из области фантастики.

Ранее в Йельском университете заявили, что смогли вернуть к жизненным показателям свинью спустя час после смерти. Якобы у животного восстановили кровообращение и работу внутренних органов.