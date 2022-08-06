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Нейрохирург Цуладзе: новость об оживлении свиней спустя час после смерти — фейк

Наука

Новость о том, что якобы учёным из Йельского университета смогли оживить свинью спустя час после смерти, не более, чем фейк, заявил врач-нейрохирург, профессор Ираклий Цуладзе. Как подчеркнул доктор, непоправимые процессы после смерти начинаются уже через пять минут.

Нейрохирург Цуладзе: новость об оживлении свиней спустя час после смерти — фейк

По словам нейрохирурга, не один учёный не подтвердит успех подобного эксперимента.

"Я думаю, что это ненадёжные источники. Никакой учёный, врач такого не скажет — это невозможно. К науке и медицине это не имеет никакого отношения. Эксперименты идут, но никаких результатов пока нет", — пояснил врач в беседе с Радио 1.

Через пять минут после смерти, подчеркнул нейрохирург, отмирает мозг. Вернуть спустя час биологические процессы, которые происходят при жизни пока из области фантастики.

Ранее в Йельском университете заявили, что смогли вернуть к жизненным показателям свинью спустя час после смерти. Якобы у животного восстановили кровообращение и работу внутренних органов.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Владимир Губарев
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