Полярное сияние заметили в Новосибирской области

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков зафиксировал на камеру своего смартфона полярное сияние, которое охватило территорию Новосибирской области. Это великолепное космическое явление было наблюдаемо в четвертом часу ночи.

Фото: Олег Панченко / Vk.com

Специалист по космической фотографии Алексей Поляков запечатлел северное сияние на своем смартфоне в ночь с 18 на 19 сентября. По его словам, он увидел это явление недалеко от деревни Жеребцово в Новосибирском районе.

Как было сообщено ранее в научно-популярном сообществе "Астроверты", в ту ночь с 18 на 19 сентября северные сияния могли быть видны, сообщает atas.info. Это космическое явление даровало возможность жителям Новосибирска, Омска, Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Москвы насладиться его красотой.

Сегодня ночью также существует вероятность появления северных сияний в средних широтах России!

"Солнечные космические обсерватории зафиксировали прибытие ударной волны плотного солнечного ветра. Уже сейчас начинаются первые возмущения магнитосферы Земли", — рассказали в сообществе.

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Мартовское северное сияние заснял астрофотограф под Новосибирском