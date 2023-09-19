Полярное сияние заметили в Новосибирской области

Астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков зафиксировал на камеру своего смартфона полярное сияние, которое охватило территорию Новосибирской области. Это великолепное космическое явление было наблюдаемо в четвертом часу ночи.
Специалист по космической фотографии Алексей Поляков запечатлел северное сияние на своем смартфоне в ночь с 18 на 19 сентября. По его словам, он увидел это явление недалеко от деревни Жеребцово в Новосибирском районе.
Как было сообщено ранее в научно-популярном сообществе "Астроверты", в ту ночь с 18 на 19 сентября северные сияния могли быть видны, сообщает atas.info. Это космическое явление даровало возможность жителям Новосибирска, Омска, Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Москвы насладиться его красотой.
Сегодня ночью также существует вероятность появления северных сияний в средних широтах России!
"Солнечные космические обсерватории зафиксировали прибытие ударной волны плотного солнечного ветра. Уже сейчас начинаются первые возмущения магнитосферы Земли", — рассказали в сообществе.
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