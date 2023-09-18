Apple выпустила iOS 17 для всех желающих

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Apple представила новую версию операционной системы iOS 17, которая приносит множество новых функций для улучшения пользовательского опыта на устройствах из списка актуальных моделей. Однако, благодаря этому обновлению, вы сможете наслаждаться улучшенной функцией "звонилки". Теперь у вас есть возможность создавать контакт-постеры, чтобы делать звонки более персональными, меняя шрифты и добавляя эмодзи.

Фото: "Apple Inc." by marcopako  is licensed under CC BY-SA 2.0.

В iOS 17 появилась функция Live Voicemail, которая транслирует речь вашего собеседника в текст в режиме реального времени, позволяя вам легко читать и понимать голосовые сообщения, даже не поднимая трубку. Теперь вы также можете быстро преобразовывать голосовые сообщения в текст, подобно функционалу, представленному в мессенджере Telegram.

Обновление iMessage в iOS 17 позволяет использовать эмодзи в формате стикеров, что добавляет больше возможностей для выражения эмоций в ваших сообщениях. К тому же, вы теперь можете создавать собственные стикеры iMessage, автоматически обрезая фон из живых фотографий.

Существенные улучшения также касаются функции AirDrop. Теперь обмен контактами между устройствами iPhone и Apple Watch стал проще и быстрее — достаточно просто поднести их друг к другу. Это стало возможным благодаря использованию технологии AirDrop и чипа U1, что позволяет устройствам автоматически обмениваться данными, когда они находятся близко друг к другу.

Siri в iOS 17 стала еще более удобной — ее можно активировать без использования слова "привет", что делает использование голосового помощника более быстрым и эффективным.

Автокоррекция в iOS 17 получила существенные улучшения. Внедрена новая модель прогнозирования введенных слов, а также автокоррекция теперь может запоминать ненормативную лексику, обеспечивая более точный и персонализированный опыт пользователя. Диктовка также была усовершенствована.

И наконец, в iOS 17 появилось новое приложение под названием "Журнал". Оно предлагает вам просматривать фотографии по разным темам и создавать записи с вашими мыслями и впечатлениями, напоминая личный дневник для сохранения ваших эмоций и важных моментов.

Если вы интересуетесь, поддерживается ли ваше устройство, вот список совместимых моделей iPhone с iOS 17:

Вся серия iPhone 16

Вся серия iPhone 14

Вся серия iPhone 13

Вся серия iPhone 12

Вся серия iPhone 11

iPhone XR

Вся серия iPhone XS

iPhone SE 2020

iPhone 2022

Чтобы установить это обновление, перейдите в раздел "Настройки" и выберите "Обновление ПО". Не забудьте создать резервную копию данных в облаке или на ПК перед установкой.

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Это Apple iOS 17 Beta 1 - ОФИЦИАЛЬНО! Обзор новых функций, список iPhone и iPad, дата выхода айос 17