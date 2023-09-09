Российские исследователи научились управлять самокатом силой мысли

0:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Команда сервиса проката электросамокатов Whoosh и российская биотехнологическая лаборатория Neiry провели исследование, в результате которого был разработан самокат, управляемый с помощью "силой мысли".

Фото: Openverse

С использованием нейроинтерфейса Neiry, который регистрирует электроэнцефалограмму головного мозга, инженеры смогли связать уровень концентрации с увеличением скорости самоката. Данные, собранные с помощью нейроинтерфейса, передаются на компьютер, который затем управляет самокатом модели Whoosh Segway Ninebot.

Идея заключается в том, что человек, прикладывая усилия к поддержанию высокой концентрации и внимания, может управлять самокатом без необходимости использования рук. Нейроинтерфейс Neiry анализирует уровень концентрации человека и передает эту информацию компьютеру, который в свою очередь регулирует скорость самоката в зависимости от уровня концентрации.

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Управляем самокатом силой мысли