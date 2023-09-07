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Цифровизация обмена информацией может помочь найти внеземную жизнь

2:29
Наука

В настоящее время данные, генерируемые человеком, составляют лишь малую часть активного обмена информацией на Земле, но существует вероятность того, что вскоре они станут доминирующими в этой запутанной сети. Если такая тенденция будет характерна для развитых цивилизаций в других странах, то это может повлиять на наши поиски внеземной жизни.

Цифровизация обмена информацией может помочь найти внеземную жизнь
Фото: Openverse

Точная количественная оценка скорости обмена данными между земными организмами — задача не из легких, но мы можем оценить ее, рассмотрев масштабы обмена. Один из подходов заключается в изучении количества живых клеток и их взаимодействия с данными, поскольку именно они составляют основную часть жизни на Земле. По оценкам различных исследований, существует примерно 1029 прокариотических клеток, таких как бактерии, которые участвуют в обмене данными со скоростью примерно один бит каждые три часа. По самым скромным подсчетам, биосфера Земли обменивается примерно 1024 битами информации в секунду.

В отличие от этого, оценить скорость обмена данными в техносфере — коллективной цифровой информации, которой обменивается человек, — несколько проще. Если исходить из скорости обмена данными в Интернете, то она составляет около 1015 бит в секунду, то есть миллиардную долю от скорости биосферы.

Однако ключевое различие заключается в тенденциях роста. Если биосфера остается относительно стабильной во времени, исключение составляют лишь периодические массовые вымирания, то наши цифровые данные растут по экспоненте. Если наша техносфера продолжит расширяться историческими темпами, то менее чем через столетие она превзойдет биосферу.

Что же это означает для поиска инопланетных цивилизаций?

Обмен данными — это энергозатратный процесс, независимо от того, происходит ли он через химические реакции, оптические волокна или электрические цепи. В настоящее время большая часть этой энергии направлена на получение данных о биосфере. Однако в космическое мгновение она может сместиться в сторону техносферных данных, если эта закономерность окажется верной для развитых цивилизаций. Следовательно, мы сможем определять присутствие инопланетной цивилизации по ярко выраженному синтетическому тепловому сигналу.

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Как цифровые технологии изменяют мир? / ПостНаука
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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