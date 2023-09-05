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NASA: пять астероидов размером с самолет, дом и автобус пролетят мимо Земли

Наука

На этой неделе около Земли пройдет пять астероидов, из которых три достигают размеров сравнимых с самолетом, сообщает NASA.

NASA: пять астероидов размером с самолет, дом и автобус пролетят мимо Земли
Фото: openverse

Сначала, 6 сентября, к нам приблизится астероид JA5, который пройдет на расстоянии 5,11 миллиона километров от нашей планеты. Самым крупным из пятерых объектов является астероид примерно размером 52 метра, который приблизится к Земле 10 сентября.

Астероид QE8 пройдет мимо планеты на расстоянии 1,52 миллиона километров. В NASA подчеркивают, что эти небесные тела не представляют опасности.

Напомним, что 23 августа к Земле приблизился потенциально опасный астероид диаметром до 960 метров, однако он пролетел на расстоянии 6,1 миллиона километров. Следует отметить, что объекты размером более 149 метров, пересекающие орбиту Земли на расстоянии менее 7,5 миллиона километров, считаются потенциально опасными.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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