Учёные обнаружили загадочный вид бактерий на дне океана

2:20 Your browser does not support the audio element. Наука

В образцах осадочных пород, извлеченных из глубин океана, ученые сделали удивительное открытие — новый загадочный и своеобразный вид морских бактерий, который существенно расширяет наши представления о глубоководных условиях и микробиологии в целом.

Фото: Openverse

Группа исследователей из Китая успешно культивировала эту уникальную бактерию в лабораторных условиях, используя осадок из холодного прорыва — специфического бассейна с богатой питательными веществами жидкостью и грязью, расположенного глубоко на дне океана.

Эта бактерия, названная исследовательской группой "Poriferisphaera heterotrophicis", относится к бактериальному филуму, которому уделяется мало внимания, несмотря на ее широкое распространение по всему миру, от озер до почв, и ее жизненно важную роль в рециркуляции углерода и азота.

Чжэн и его коллеги использовали инновационный лабораторный подход, имитирующий глубоководные условия. Выявленная бактерия P.heterotrophicis, идентифицированная как штамм ZRK32, демонстрировала более высокую скорость роста по сравнению с другими культивируемыми бактериями и обладала уникальным способом размножения, отличным от аналогичных штаммов.

Механизм почкования, при котором родительские клетки образуют почки, развивающиеся впоследствии в потомство, ранее не наблюдался у планктомицетов. Это явление может свидетельствовать об особых экологических условиях, в которых обитает данный штамм бактерий.

Кроме того, этот новый вид продемонстрировал новый подход к взаимодействию с типами азота и азотным циклом. Он сосуществовал со специфическим типом бактериофага — вирусом, прикрепляющимся к бактериям, что облегчало ему переработку азота.

Все эти находки способствуют расширению наших представлений о химических процессах, происходящих под поверхностью океана.

Бактериофаги также играют важную роль в азотном цикле, как и бактерии, с которыми они сосуществуют. В будущем можно будет изучить взаимодействие фага ZRK32 с другими штаммами Planctomycetes и его влияние на океаническую экосистему.

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О работе бактерий на дне океана