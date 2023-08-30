Суперлуна и сейсмическая активность: ученые исследуют связь

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Предстоящее явление — суперлуна, ожидаемое на ночь с 30 на 31 августа, привлекает внимание не только астрономов-энтузиастов, но и ученых, которые интересуются возможной связью между движением Луны и сейсмической активностью на Земле, сообщает корреспондент издания Экстраблог.

Фото: openverse

Специалисты отмечают, что многократные воздействия сильных "гравитационных толчков", вызванных близостью Луны к Земле, могут оказывать влияние на устойчивость земных глубин и, возможно, даже влиять на возникновение сейсмических событий. Исследователи считают, что интенсивное действие гравитационных сил, связанное с приближением суперлуны, может способствовать активизации напряжений в литосферных плитах Земли, что в конечном итоге может привести к землетрясениям и другим разрушительным природным бедствиям.

Земная поверхность состоит из нескольких литосферных плит, которые непрерывно перемещаются и взаимодействуют между собой. Это движение вызывает накопление напряжений, которые освобождаются в виде землетрясений. Приближение Луны может являться одним из факторов, усиливающих эти напряжения и, возможно, способствующих возникновению сейсмической активности.

Российский математик Михаил Ковалев провел анализ и пришел к выводу, что сейсмическая активность на Земле может быть связана с естественным спутником — Луной. Его исследование показало, что влияние Луны может влиять на увеличение сейсмической активности и, возможно, даже способствовать усилению землетрясений.

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