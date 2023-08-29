В Ростове компании "Бештау" запустила строительство завода компьютеров

Запуск строительства завода по производству компьютерной техники в городе Ростов-на-Дону состоялся вчера, 28 августа. Инвестиционный проект воплощается в жизнь российской компанией "Бештау", которая намерена вложить 8 миллиардов рублей в это предприятие. В результате будут созданы 700 рабочих мест.

Фото: Openverse

Открытие строительства было подчеркнуто символическим актом — установкой знака, изображающего ноутбук. На торжественном мероприятии присутствовали губернатор Ростовской области Василий Голубев и генеральный директор группы компаний "Бештау" Олег Осипов.

Напомним, что соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству завода ноутбуков было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) в июне. Планируется, что новое производственное предприятие начнет свою работу в 2025 году. Структура завода будет включать пять корпусов, подчеркнул генеральный директор группы компаний "Бештау".

На первом этапе производство ноутбуков составит 50 тысяч штук в год, затем планируется увеличить объем до 100 тысяч штук. Помимо этого, на базе предприятия также будет запущен первый в России комплекс по производству литий-ионных батарей для ноутбуков.

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