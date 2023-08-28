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Обнаруженный учёными в Ираке кирпич оказался ДНК-капсулой времени

2:05
Наука

Впервые ученым удалось извлечь фрагменты ДНК из древнего глиняного кирпича, продемонстрировав тем самым возможность использования этих исторических строительных компонентов в качестве записей растительной жизни, существовавшей в окружающей среде в те далекие эпохи.

Обнаруженный учёными в Ираке кирпич оказался ДНК-капсулой времени
Фото: Openverse

Кирпичи, изготовленные около 2900 лет назад на территории современного северного Ирака, представляли собой смесь грязи, добываемой на берегах реки Тигр, с такими элементами, как мякина, солома или экскременты животных.

Крошечные частицы растений, перемешанные в смеси с отходами животноводства и соломой, сохранялись в кирпиче на протяжении многих веков, что недавно было продемонстрировано совместными усилиями исследователей из Оксфордского университета (Великобритания), Национального музея Дании и Копенгагенского университета (Дания).

Получив образец кирпича, специалисты применили аналитическую методику, которая ранее использовалась для анализа других пористых материалов, например, костей. Это позволило секвенировать и расшифровать ДНК, содержащуюся в растительном веществе, что позволило идентифицировать 34 различные таксономические группы растений.

Хотя основное внимание уделялось ДНК растений в силу ее замечательной сохранности, те же методики могут быть распространены и на изучение ДНК животных. Глиняные кирпичи распространены во множестве археологических памятников по всему миру и способны открыть множество новых сведений об экосистемах и условиях их происхождения.

В данном случае естественный процесс сушки кирпича, а не обжиг, сыграл решающую роль в сохранении его органических компонентов, а также отбор образца из внутренней части кирпича, где материал был надежно защищен. В конечном счете, это дает бесценный взгляд на прошлые цивилизации и те изменения, которые претерпевала наша планета на протяжении тысячелетий.

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Раскопки руин дворцов и городов ,древней Ассирии
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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