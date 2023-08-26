Ученые США предупредили о риске самоуничтожения Земли

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из США выразили тревогу по поводу текущего состояния Земли, они заявили, что наша планета сталкивается с резким увеличением экстремальных климатических и геодинамических событий. Исследователи предупреждают, что это может привести к увеличению числа сейсмических, вулканических, гидрологических, атмосферных, гравитационных и термических аномалий на Земле, причем их масштаб может быть значительным.

Фото: Openverse

Одним из наиболее тревожных признаков является наблюдаемая необычная дислокация и нестабильность ядра планеты. Также зафиксировано спорадическое и хаотическое ускорение вращения Земли и изменение положения ее вращения. Ученые из Earth Save Science Collaborative отмечают, что такие аномалии распространяются на различные слои земной системы.

Специалисты беспокоятся также о воздействии на океаны, которые традиционно играли роль компенсирующего и охлаждающего механизма. Изменения в геодинамике могут нарушить эту функцию океанов, что повышает риск глобального потепления и даже угрозу саморазрушения планеты в перспективе.

Аллен Эгон Чолакян, ведущий исследователь инициативы, призывает мировое научное сообщество к объединению усилий и созданию Единого Международного Научного Центра (ЕМНЦ). Основная цель этого центра заключается в поиске решений для преодоления текущих проблем и спасения человечества от возможного исчезновения. Эту инициативу поддерживает ряд ученых, и она представляется как путь к обеспечению устойчивого будущего для планеты и ее обитателей.

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