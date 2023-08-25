Путин поручил изучить вопрос создания спутников для низких орбит до 200 км

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о разработке спутников, функционирующих на экстремально низких орбитах высотой до 200 километров, сообщает РИА Новости.
Глава государства дал данное указание Российскому космическому агентству (Роскосмос) и Агентству стратегических инициатив по поддержке новых проектов. В тексте сообщения говорится: "Рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов, функционирующих на предельно низких орбитах (до 200 километров)". Помимо этого, эксперты должны также изготовить образцы таких аппаратов для последующих испытаний.
По завершении анализа результатов, агентства оценят целесообразность разработки отдельной программы по исследованию возможностей использования экстремально низких орбит.
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