"ВКонтакте" внедряет нейросеть для распознавания оскорблений в комментариях

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Команда "ВКонтакте" разработала и приступила к внедрению в социальную сеть нейронной сети, которая автоматически распознает оскорбления в комментариях и скрывает их в отдельном разделе. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети.

Фото: "Vkontakte PNG19" by Smirors is licensed under CC BY-SA 4.0.

"Команда "ВКонтакте" разработала нейронную сеть, которая может автоматически распознавать нецензурные слова, оскорбления и другие негативные выражения в комментариях и скрывать их в отдельном разделе. Пользователи могут выбрать отображение отфильтрованных комментариев", — сообщили в пресс-службе. Они добавили, что эта функция постепенно станет доступна пользователям.

Ранее социальная сеть ввела специальный режим "Личного пространства", который позволяет пользователям оградить себя от нежелательного внимания. Кроме того, пользователи теперь имеют доступ к предупреждениям о подозрительных контактах в "VK Мессенджере" и фильтру нецензурной лексики.

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