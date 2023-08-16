В России назначили дату запуска 6G-сетей

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Эксперты ознакомилось с проектом стратегии развития отрасли связи до 2035 года. Согласно ему, через двенадцать лет 98 % домохозяйств всех населённых пунктов, где живёт минимум 100 тысяч человек, должны быть подключены к сетям 5G. Сети должны быть развёрнуты на отечественном оборудовании, разработкой которого сейчас занимаются российские предприятия.

Фото: The Opte Project

При этом подключение к сетям пятого поколения этих городов начнётся с 2031 года. Самое интересное в этой дорожной карте — коммерческий запуск сетей 6G. Его назначили на 2035 год. К слову, пока никаких спецификаций 6G нет и вряд ли в этом вопросе придут к консенсусу в ближайшие пару лет. Да и построить 6G без 5G будет безумно дорого.

Ожидается, что 6G будет работать в диапазоне частот от 95 ГГц до 3 ТГц. Скорости будут достигать более 1 Тбит/с. Однако пока нет исследований, подтверждающих, что использование терагерцового диапазона безопасно для человека. Кстати, вчера стало известно, что между силовиками и Минцифрой появилась хоть какая-то договорённость о «золотом диапазоне» 5G. Согласно ей, силовые ведомства отдадут операторам 3,4–3,8 ГГц в режиме «совместимости со спецслужбами». Это означает, что в случае ЧП силовики могут отключать связь где и когда угодно. Правда, официально о таком соглашении не сообщалось, но это, судя по всему, является единственной возможностью развития 5G в РФ.

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ЧТО ТАКОЕ 6G? Когда ждать и зачем он нам необходим.