Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Власти РФ выделят миллиард рублей на организацию детского отдыха
В России подтвердили очаг африканской чумы свиней
Эксперты разработали классификации детских игрушек
Российских тяжелоатлетов не допускают до участия в чемпионате мира
Диетолог перечислила продукты с низкой калорийностью
В США медведь залез к туристу в машину и ранил его
На Пхукете утонул российский турист
Юристы напомнили о сувенирах, за ввоз которых в Россию могут наказать
"Синдром экономкласса": туристов предупредили о тромбозе глубоких вен

Акулы стали агрессивнее из-за глобального потепления

2:30
Наука

Ситуация на популярных пляжных курортах по всему миру становится всё более тревожной из-за увеличивающейся агрессивности акул.

Акулы стали агрессивнее из-за глобального потепления
Фото: pixabay.com

Учёные опасаются, что эта проблема может стать ещё более серьёзной для будущих туристов, пишет Турпром.

Научное сообщество внимательно изучает изменения, которые происходят в мировых океанах. Согласно учёным-океанологам, одной из ключевых причин увеличения агрессивности акул стала резкая температурная аномалия в поверхностных водах мирового океана. Долгосрочное наблюдение за погодными явлениями подтвердило, что температура воды достигла исторических максимумов.

Согласно данным Метеорологической службы Евросоюза Copernicus, температура поверхности моря сейчас составляет в среднем +20.96°C. Этот показатель является новым рекордом, превышая предыдущий рекорд 2016 года, который составлял +20.95°C. Это наблюдается как в холодных, так и в тёплых морях. Повышение температуры морских вод ставит под угрозу множество видов рыб и кораллов.

Изменение температурных режимов морских вод оказывает влияние на поведение рыб и хищных животных, таких как акулы. Эксперты подчеркивают, что акулы реагируют на изменения температуры воды, что может быть одной из причин их агрессивного поведения. Учёный-океанолог Саймон Боксалл из Университета Саутгемптона в Великобритании отмечает, что колебания температуры воды могут сильно воздействовать на нервную систему рыб.

Наблюдаемые рекордные температуры морских вод связываются с погодным явлением Эль-Ниньо, вызывающим потепление поверхностных вод в Тихом океане. Однако основной причиной является глобальное потепление, способствующее выбросу парниковых газов. Учёные предупреждают о серьёзных последствиях для климата и экосистемы.

Экстремальное изменение температуры морских вод и повышение агрессивности акул имеют прямое воздействие на туристический сектор и окружающую среду. В первую очередь, это угрожает безопасности отдыхающих. Увеличение агрессивности акул может повысить риск нападения на туристов, особенно вблизи пляжей, где популярными занятиями являются плавание и сёрфинг.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Случайный гость на пляже в Хургаде.Акула немного напугала отдыхающих!
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Популярное
Пролежавшая мертвой в квартире женщина оказалась вдовой Рубена Симонова

Вдова Рубена Симонова Светлана Джимбинова задолжала 156 тысяч рублей за коммунальные услуги.

Пролежавшая мёртвой в квартире режиссёр Светлана Джимбинова оказалась вдовой Рубена Симонова
В Екатеринбурге школьник из ревности убил 15-летнюю подругу
Российский школьник зарезал подругу из-за ревности
Появилось видео затопления танка ВСУ в реке вместе с экипажем
"Мы все стоим на коленях": Лещенко обратился к Мирошниченко с трогательной речью
Корабли РФ и КНР подошли к Аляске. Америка не понимает: "А нас за что?" Любовь Степушова Возрождение Херсонщины: область ждёт новых людей Дарья Асламова Разведчик назвал два условия запрета всей техники Apple в РФ Олег Володин
Московский суд заочно приговорил писателя Дмитрия Глуховского* к восьми годам колонии
Россия направила "Кинжалы" на правительственный квартал Киева — The Times
Новый план по Украине: "формуле" Зеленского найдена альтернатива
Новый план по Украине: "формуле" Зеленского найдена альтернатива
Последние материалы
В Греции жители восстали против арендаторов шезлонгов
Вьетнам и Таиланд начали принимать карту МИР
Анталья превратилась в русскую баню
В аквапарке под Тулой утонул ребенок
Врач-кардиолог рассказал о влиянии жары на гипертоников
Синоптик: уже завтра, 8 августа, в Москве похолодает
Мать лишена детей после избиения своей дочери
Внук Рубена Симонова заявил, что Светлана Джимбинова не была его супругой
Анкета для проживающих на территории Латвии россиян появилась в интернете
Латвия подготавливает гуманитарную катастрофу на своей границе с Россией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников