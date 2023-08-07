Акулы стали агрессивнее из-за глобального потепления

2:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Ситуация на популярных пляжных курортах по всему миру становится всё более тревожной из-за увеличивающейся агрессивности акул.

Фото: pixabay.com

Учёные опасаются, что эта проблема может стать ещё более серьёзной для будущих туристов, пишет Турпром.

Научное сообщество внимательно изучает изменения, которые происходят в мировых океанах. Согласно учёным-океанологам, одной из ключевых причин увеличения агрессивности акул стала резкая температурная аномалия в поверхностных водах мирового океана. Долгосрочное наблюдение за погодными явлениями подтвердило, что температура воды достигла исторических максимумов.

Согласно данным Метеорологической службы Евросоюза Copernicus, температура поверхности моря сейчас составляет в среднем +20.96°C. Этот показатель является новым рекордом, превышая предыдущий рекорд 2016 года, который составлял +20.95°C. Это наблюдается как в холодных, так и в тёплых морях. Повышение температуры морских вод ставит под угрозу множество видов рыб и кораллов.

Изменение температурных режимов морских вод оказывает влияние на поведение рыб и хищных животных, таких как акулы. Эксперты подчеркивают, что акулы реагируют на изменения температуры воды, что может быть одной из причин их агрессивного поведения. Учёный-океанолог Саймон Боксалл из Университета Саутгемптона в Великобритании отмечает, что колебания температуры воды могут сильно воздействовать на нервную систему рыб.

Наблюдаемые рекордные температуры морских вод связываются с погодным явлением Эль-Ниньо, вызывающим потепление поверхностных вод в Тихом океане. Однако основной причиной является глобальное потепление, способствующее выбросу парниковых газов. Учёные предупреждают о серьёзных последствиях для климата и экосистемы.

Экстремальное изменение температуры морских вод и повышение агрессивности акул имеют прямое воздействие на туристический сектор и окружающую среду. В первую очередь, это угрожает безопасности отдыхающих. Увеличение агрессивности акул может повысить риск нападения на туристов, особенно вблизи пляжей, где популярными занятиями являются плавание и сёрфинг.

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