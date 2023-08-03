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Проказа возвращается: в США увеличилось число заболевших

2:05
Наука

Проказа, известная также как болезнь Гансена, вызывает всё большее беспокойство на юго-востоке США. Недавно у 54-летнего жителя штата Флорида была диагностирована проказа, общее число заболеваний в регионе растёт. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) распространяет предупреждения о резком увеличении числа случаев заражения малярией во Флориде, что создает тревожную ситуацию для работников здравоохранения.

Проказа возвращается: в США увеличилось число заболевших
Фото: www.precisionvaccinations. com/lepvax-produced-totally-synthetic-methods?amp

Заболеваемость проказой в южных штатах

В южных районах США с 2000 г. наблюдается устойчивый рост заболеваемости проказой, причём за последнее десятилетие значительно увеличилось число зарегистрированных случаев. Только на Центральную Флориду приходится почти пятая часть всех случаев проказы в стране. Эта тенденция заставила дерматологов высказать опасения, что заболевание может стать эндемичным в юго-восточном регионе.

Изучение возможных факторов риска

Исследователи выявили несколько факторов риска передачи проказы, включая контакт с девятипоясными броненосцами, которые, как известно, являются носителями M. leprae, и длительный тесный контакт с заболевшими. Однако случай 54-летнего мужчины из Флориды озадачил следователей, поскольку он не путешествовал и не контактировал ни с известными больными проказой, ни с броненосцами. Он работает ландшафтным дизайнером и много времени проводит на открытом воздухе.

Местный путь передачи

Случай заболевания мужчины из Флориды, как и многие другие, диагностированные в период с 2015 по 2020 г., по-видимому, был приобретен местным путем. Это вызвало интерес к изучению возможных экологических резервуаров бактериального заболевания в данном регионе. Исследователи особенно заинтересованы в изучении распространённости этой инфекции и выявлении животных, от которых она переходит к человеку.

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Проказа - История Болезни
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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