Инсайдер: новые Apple Watch получат корпус из чёрного титана

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Известный инсайдер, выступающий в Twitter под псевдонимом ShrimpApplePro, сообщил, что компания Apple готовится выпустить новую линейку часов Apple Watch с множеством ранее недоступных цветов. Согласно этому достоверному источнику, в наступающем году дебютируют две разные модели — Series 9 и Ultra. При этом поклонникам линейки SE придется подождать следующего года, когда будет представлена модель SE третьего поколения.

Фото: https://i.ytimg.com/vi/WZkiVqrf6eQ/maxresdefault.jpg

В коллекции Series 9 будет представлен выбор цветов для алюминиевого варианта. Наряду с уже существующими вариантами, такими как классическое серебро и дерзкий PRODUCT(RED), поклонники Apple теперь смогут насладиться изысканным полуночным синим. Еще одним интересным дополнением к палитре стало очаровательное розовое золото. Что касается линейки устройств из нержавеющей стали, то ее цветовая гамма осталась неизменной и включает в себя серебристый цвет, графит и золотой.

Apple готовится представить второе поколение модели Ultra в титановом корпусе. Это премиальное предложение будет представлено в двух пленительных оттенках — элегантном оттенке, похожем на предшественника, и черном варианте. Судя по всему, Apple покорило мастерство массового анодирования титана, что усиливает визуальную привлекательность этих ультрасовременных часов.

Предстоящие часы Series 9 станут важной вехой на пути развития часового дела Apple и будут оснащены совершенно новой системой-на-кристалле. По сути, если S7 и S8 были усовершенствованными итерациями S6, то часы Series 9 будут работать на мощном чипе S9. Такой скачок в технологическом развитии способен сильно поднять производительность этих аксессуаров.

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