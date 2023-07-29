2000-летние останки воина из Британии принадлежали женщине

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

По информации, опубликованной в газете The Guardian, в погребальной камере, где нашли останки, помимо меча и щита, обычных для мужчины воина, были обнаружены также брошь и бронзовое зеркало, украшенное изображением солнца.

Фото: Splash/ All Over

Такие предметы обычно связывают с женщинами. Необычный набор реликвий стал причиной споров в научном сообществе относительно гендерной принадлежности обнаруженных останков.

Определение того, кому принадлежали останки возрастом две тысячи лет, долгое время представлялось невозможным. Из тела остались лишь небольшие фрагменты костей и зубов, общий вес которых составлял всего 150 граммов. Попытки определить пол с помощью ДНК-анализа оказались безуспешными.

Прорыв в определении гендерной принадлежности принес исследователь из Калифорнийского университета в Дэвисе, доктор Глендон Паркер. Он провел анализ белка зубной эмали и пришел к интересным выводам.

Исследование показало, что зубная эмаль является самым твердым и прочным веществом в организме человека и содержит белок, связанный либо с X-, либо с Y-хромосомой. Именно это позволило определить пол человека. Доктор Паркер утверждает, что их анализ позволил с уверенностью в 96% утверждать, что обнаруженные останки принадлежат женщине.

Таким образом, окончательный результат исследования подтверждает, что могила на архипелаге Силли действительно принадлежит женщине-воину. Обнаруженный меч и бронзовое зеркало с изображением солнца выставлены в музее островов Салли, чтобы сохранить историческую ценность этой удивительной находки.

Найденные останки представляют огромную историческую ценность и могут раскрыть многое о жизни и обычаях женщин в древние времена. Это открытие подчеркивает, что роль женщин в обществе была значительно разнообразнее и сложнее, чем это представлялось ранее.

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