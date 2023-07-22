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Nature Neuroscience: Учёные нашли область мозга, отвечающую за время

1:43
Наука

В новом исследовании ученые из Оксфордского университета, Университетского колледжа Лондона (Великобритания) и Фонда Шампалимо (Португалия) определили конкретную область в мозге, где формируется восприятие времени, по крайней мере, у грызунов.

Nature Neuroscience: Учёные нашли область мозга, отвечающую за время
Фото: : //media-cldnry.s-nbcnews.com/image/upload/newscms/2020_50/1649038/who-exercise-kb-main-201208.jpg

Результаты испытаний на крысах

Чтобы проанализировать восприятие времени крысами, исследователи провели опыты на подопытных крысах, используя имплантаты для регулирования температуры в их мозге. Под наркозом они наблюдали, что активность мозга в стриатуме ускорялась при повышении температуры и замедлялась при ее снижении.

Когда крысы находились в сознании, аналогичные изменения активности мозга, вызванные температурой, приводили к изменению восприятия времени в лабораторных экспериментах. Более теплый и быстрый стриатум приводил к замедлению течения времени, а более холодный и медленный стриатум заставлял время идти быстрее.

Удивительно, но эти изменения температуры не влияли на скорость физических движений крыс, а, наоборот, влияли на время, когда крысы решали начать движение. Это позволяет предположить, что за восприятие хода времени и регулирование скорости движений отвечают разные участки мозга.

Последствия для поведения человека

Хотя предыдущие данные МРТ позволили предположить участие базальных ганглиев (включающих стриатум) в определении времени в поведении человека, необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, как этот механизм работает у разных видов.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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