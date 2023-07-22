Nature: ИИ сможет предсказывать научные открытия

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

В исследовании, опубликованном в журнале Nature, ученые проливают свет на то, как искусственный интеллект (ИИ) может предвидеть будущее развитие науки и направлять ученых к их следующим революционным открытиям. Это технологическое достижение способно значительно ускорить научные исследования и стимулировать ученых к освоению новых неизведанных территорий. Использование технологий искусственного интеллекта позволяет ученым сосредоточить свои усилия на наиболее перспективных направлениях и оптимизировать свою работу.

Фото: pixabay.com

Использование данных о сотрудничестве

Разработка моделей искусственного интеллекта опирается на данные, полученные в ходе совместной работы исследователей. Это богатство научных взаимодействий используется для повышения точности прогнозов. Кроме того, был разработан метод моделирования научных рассуждений. Благодаря миллионам "случайных прогулок" по огромным базам данных научной литературы исследователи получают представление о том, как ученые ориентируются в научной информации, связывая различные идеи и работы своих коллег.

Человекоподобные рассуждения

Таким образом, модели искусственного интеллекта обучаются мыслить и рассуждать подобно человеческому разуму. Этот творческий процесс существенно влияет на эффективность прогнозов ИИ. Он не только улучшает прогнозы научных открытий, но и позволяет определить, с какими исследователями, скорее всего, будут связаны те или иные прорывы.

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