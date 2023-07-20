Euronews: обнаружен новый способ сохранения экологии

Ученые из Великобритании выразили обеспокоенность значительными выбросами метана, производимыми коровами в процессе пищеварения. Для уменьшения воздействия на окружающую среду и защиты хрупких экосистем исследователи предложили включать в рацион коров экстракт нарцисса.

Фото: 1korm.com

Выбросы метана и животноводство

По данным Euronews, на долю домашнего скота приходится около 14% всех выбросов парниковых газов, негативно влияющих на климат и окружающую среду. Поиск решения для смягчения этой проблемы стал приоритетной задачей ученых.

Противоядие: галантамин из нарцисса

Исследователи сделали удивительное открытие в обычных весенних цветах — нарциссах. Эти цветы содержат соединение галантамин, которое, как оказалось, эффективно нейтрализует выбросы метана. Включение экстракта нарцисса в рацион коров позволяет значительно сократить выброс парниковых газов в атмосферу.

Принятие инноваций

Новаторское решение, предложенное учеными, привлекло внимание компаний-производителей кормов. По мнению руководителей предприятий, этот инновационный подход позволит снизить необходимость добавления в корма дорогостоящих белковых компонентов, что положительно скажется на себестоимости продукции без ущерба для ее качества.

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