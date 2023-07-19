Gismeteo: Неопознанный объект обнаружили на пляже в Австралии

0:38 Your browser does not support the audio element. Наука

На одном из спокойных пляжей Западной Австралии был обнаружен необычный предмет, напоминающий массивный обломок бочки. Представители местных правоохранительных органов заявили, что до завершения расследования объект считается опасным, и запретили людям приближаться к нему. Об этом сообщает Gismeteo.

Фото: www.sciencealert. com/images/2023/07/MysteriousMetalObject.jpg

Хотя происхождение предмета остается неясным, ясно одно — это точно не деталь от пассажирского самолета. Размер объекта составляет около двух метров, и, судя по всему, после долгого путешествия через океан он проржавел и украсился моллюсками.

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Giant mystery object washes up on Western Australia beach | 7NEWS