На одном из спокойных пляжей Западной Австралии был обнаружен необычный предмет, напоминающий массивный обломок бочки. Представители местных правоохранительных органов заявили, что до завершения расследования объект считается опасным, и запретили людям приближаться к нему. Об этом сообщает Gismeteo.
Хотя происхождение предмета остается неясным, ясно одно — это точно не деталь от пассажирского самолета. Размер объекта составляет около двух метров, и, судя по всему, после долгого путешествия через океан он проржавел и украсился моллюсками.
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