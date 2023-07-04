Учёные изобрели супер-скотч, опираясь на японское искусство

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

В ходе последних разработок в Технологическом институте Вирджинии группа исследователей-новаторов успешно создала усовершенствованную версию клейкой ленты со значительно измененными свойствами. Этот революционный вариант клейкой ленты демонстрирует удивительное сочетание прочного сцепления с поверхностями.

Фото: news.vt. edu/content/news_vt_edu/en/articles/2023/06/eng-me-bartlett-adhesive-kirigami-nature-materials/jcr:content/article-image.transform/l-medium/image.jpg

Вдохновленная искусством киригами

Вдохновением для этого изобретения послужило искусство киригами — традиционная японская техника вырезания из бумаги, известная своими сложными и декоративными трехмерными формами. Мастера Киригами искусно делают тонкие надрезы на бумаге, превращая ее в трехмерные формы.

Применив аналогичный подход к обычной клейкой ленте, исследователи внесли в ее структуру U-образные надрезы. В зависимости от направления, в котором тянут ленту, она либо легко отклеивается, либо демонстрирует поразительное 60-кратное увеличение клейкости. Это явление возникает из-за изменения вектора силы, приложенной к клеевому слою.

Повышенная прочность

Тщательное тестирование и оценка однозначно продемонстрировали превосходные возможности коробок, запечатанных этой инновационной лентой. Модифицированная лента доказала свою способность выдерживать повышенные нагрузки и сохранять структурную целостность, что делает ее идеальным выбором для применения в сложных условиях.

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Stronger tape engineered through the art of cutting