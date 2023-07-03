Учёные доказали, что в молодой Вселенной время шло медленнее

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрофизики из Сиднейского университета и Оклендского университета сделали революционное открытие, касающееся замедления времени в ранней Вселенной. Благодаря тщательному изучению квазарных галактик во время "Космического рассвета", они наблюдали захватывающее явление, которое проливает свет на поведение времени, когда Вселенная находилась в зачаточном состоянии. Это открытие не только подтверждает стандартную модель космологии, но и дает важнейшее представление о природе квазаров.

Фото: pixabay.com

Замедление времени в ранней Вселенной

Когда мы смотрим на просторы космоса с нашей нынешней точки обзора, находящейся на расстоянии почти 13 миллиардов световых лет, кажется, что в ранней Вселенной время шло медленнее. Это наблюдение объясняется особым влиянием скорости на восприятие времени. Известное как замедление времени, оно проявляется как несоответствие в скорости возникновения флуктуаций в далеких квазарных галактиках по сравнению с близкими событиями.

По мнению астрофизиков, основную роль в этом явлении играет ускоряющееся расширение Вселенной. Колебания в ярких квазарных галактиках происходят примерно в пять раз медленнее, чем если бы они происходили в непосредственной близости.

Разрешение давних загадок

Последствия этого важного открытия далеко идущие, поскольку оно разрешает несколько давних загадок, связанных с квазарами и их поведением. Подтвердив, что квазары постоянно демонстрируют эффект замедления времени на огромных пространствах пространства-времени, ученые могут с уверенностью включить этот фактор в будущие исследования их динамики. Это согласуется со стандартной моделью космологии и углубляет наше понимание тонкостей Вселенной.

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