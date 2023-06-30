В Новосибирск из Европы направлено стадо бизонов для создания экосистемы

0:37 Your browser does not support the audio element. Наука

В Новосибирск из Европы привезут стадо, состоящее из 24 бизонов. Таким образом появится экосистема, которая повлияет на климат через 50-100 лет.

По информации atas.info, бизоны окажутся в природных парках Северной Сибири. Во время пути в Новосибирск животные побывали в Дании и Венгрии. Ещё бизонам предстоит пройти таможенный контроль в Смоленске, добавили в СМИ.

Как отметили журналисты, 12 бизонов останутся в Новосибирской области, остальных животных отправят в ямальский парк "Ингилор".

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