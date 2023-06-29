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Учёные обнаружили связь между жаркой погодой и ухудшением зрения

2:25
Наука

Большинство последствий потепления на планете очевидны. Однако обнаружилось неожиданное последствие: исследователи выяснили, что у пожилых людей, проживающих в регионах с более высокими средними температурами, значительно возрастает частота серьезных нарушений зрения.

Учёные обнаружили связь между жаркой погодой и ухудшением зрения
Фото: pixabay.com

Влияние глобального потепления на зрение

Группа исследователей из Университета Торонто пришла к такому выводу после тщательного изучения записей 1,7 миллиона американцев в возрасте 65 лет и старше.

В рамках своего исследования были проанализированы данные Американского общественного опроса, который собирает информацию с помощью анкет, заполняемых американцами в возрасте 65 лет и старше на ежегодной основе в период с 2012 по 2017 год. Анализ показал, что у людей, проживающих в округах США со средней температурой 60 °F (15,5 °C) или выше, на 44% выше риск серьезного ухудшения зрения по сравнению с теми, кто проживает в округах со средней температурой 50 °F (10 °C) или ниже.

Исследователи отметили, что связь между температурой и ухудшением зрения была наиболее сильной у белых мужчин в возрасте от 65 до 79 лет, в то время как у женщин, лиц старше 80 лет и чернокожих американцев она была относительно ниже.

Тревожные последствия и будущие исследования

Хотя исследователи признают, что они еще не до конца понимают причины этой связи, было предложено несколько теорий. Одна из гипотез предполагает, что люди, проживающие в более теплом климате, могут подвергаться воздействию более высоких уровней ультрафиолетового излучения, которое может нанести вред глазам. Другая возможность заключается в том, что более теплые температуры приводят к снижению уровня фолиевой кислоты, жизненно важного витамина для поддержания здоровой ткани глаза, поскольку она разрушается при повышении температуры.

Тем не менее, исследователи все еще озадачены отсутствием окончательного объяснения и планируют глубже изучить взаимосвязь между атмосферными температурами и здоровьем.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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