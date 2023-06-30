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Учёные обнаружили планету, которой не должно было существовать

Наука

В составе международной группы астрономов учёные приступили к изучению звезды, которая поразительно похожа на то, каким будет наше Солнце через миллиарды лет. Удивительно, но они обнаружили планету, вращающуюся вокруг этой звезды, которая бросила вызов всем шансам на выживание. В исследовании, опубликованном в журнале Nature, мы углубляемся в загадочное существование этой планеты и предлагаем возможные решения.

Учёные обнаружили планету, которой не должно было существовать
Фото: www.greenme. it/scienza-e-tecnologia/astronomia/bacio-luna-saturno-meteore-17-giugno-2022/

Красные гигантские звезды

Учёные обнаружили множество планет, вращающихся вокруг красных гигантских звезд. Среди них — 8 Ursae Minoris b, планета с массой, примерно равной массе Юпитера, расположенная примерно на половине расстояния между своей звездой и Землей от Солнца.

Корейские астрономы обнаружили эту планету в 2015 году с помощью метода "доплеровского колебания", который измеряет гравитационное притяжение, оказываемое планетой на свою звезду. В 2019 году Международный астрономический союз назвал звезду "Пэкду", а планету — "Халла", в честь самых высоких гор на Корейском полуострове.

Загадочная аномалия

Анализ недавно полученных данных о Пэкду, собранных спутником НАСА Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), позволил сделать неожиданное открытие. В отличие от других красных гигантов, известных как экзопланеты на близких орбитах, Пэкду уже начала синтез гелия в своем ядре.

Это открытие озадачило учёных. Если на Пэкду уже идет синтез гелия, то в прошлом она должна была быть гораздо больше — достаточно большой, чтобы поглотить планету Халла. Возникает вопрос: Как Халла смогла выжить?

Две звезды, одна судьба

Установив существование планеты, исследователи разработали два сценария, которые потенциально могут объяснить уникальные обстоятельства, окружающие Пэкду и Халлу.

В отличие от нашего Солнца, которое сформировалось в изоляции, по крайней мере половина всех звезд в нашей галактике являются частью бинарных систем. Если Пэкду ранее была частью такой бинарной системы, то Халла, возможно, никогда не сталкивалась с угрозой поглощения.

Слияние двух звезд могло предотвратить расширение одной из них до размеров, способных поглотить планету Халла. Если бы одна из звезд самостоятельно превратилась в красного гиганта, она поглотила бы Халлу. Однако в процессе слияния со своей звездой-компаньоном она могла перейти непосредственно к фазе горения гелия, не достигнув размера, способного поглотить планету.

В качестве альтернативы Халла может быть относительно молодой планетой. Сильное столкновение двух звезд могло породить облако газа и пыли, из которого впоследствии образовалась планета. Другими словами, планета Халла может быть недавно родившейся планетой "второго поколения".

Независимо от правильного объяснения, открытие близкой планеты, вращающейся вокруг красной звезды-гиганта, сжигающей гелий, подчеркивает склонность природы открывать экзопланеты в самых неожиданных местах.

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Planet that ‘shouldn’t be there’ detected! 2 possibilities why Halla exists
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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