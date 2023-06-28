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Учёные нашли эффективный метод лечения рака α-излучением

2:34
Наука

Ученые из японской исследовательской организации GlycoTargeting разработали инновационный метод лечения рака с помощью α-лучевой терапии. Этот новаторский подход предполагает создание специализированного комплекса, состоящего из радиоактивного изотопа астатин-211 (At211) и антител, способных целенаправленно воздействовать на раковые клетки, сообщает Chemical Science.

Учёные нашли эффективный метод лечения рака α-излучением
Фото: Fotodom. ru

Разработка комплекса

Для создания этого комплекса исследователи использовали простой, но эффективный метод. Они ввели модификацию клозо-декабората(2-) в уникальный зонд, известный как тетразин. Эта модификация способствовала образованию стабильного комплекса с радиоактивным изотопом At211, который мог легко проникать в организм. Затем они конъюгировали этот зонд с антителом против специфического белка HER2, находящегося на поверхности раковых клеток. Эта конъюгация позволила точно нацелить комплекс на раковые клетки.

Используя специализированное оборудование, команда успешно синтезировала высокоактивный радиоактивный изотоп At211. Затем они пометили антитело этим изотопом. Полученное меченое антитело проявило необычайно высокую активность и сохранило способность связываться с раковыми клетками.

Результаты экспериментов и их последствия

Исследователи провели эксперименты на мышах, которым имплантировали раковые клетки, чтобы оценить эффективность своего подхода. Инъекция меченого антитела в опухоль привела к его накоплению в раковых клетках и значительному подавлению роста опухоли.

Эти результаты демонстрируют огромный потенциал этого нового метода лечения рака с использованием α-лучевой терапии как эффективного средства борьбы с раком.

Будущее лечения рака

Разработка этой направленной α-лучевой терапии знаменует собой важную веху в области онкологии. Направляя излучение на раковые клетки, этот метод предлагает более точный и эффективный подход к лечению рака. Традиционные методы лечения часто приводят к сопутствующему повреждению здоровых тканей, что приводит к тяжелым побочным эффектам. Однако при использовании комплекса антител At211 облучение направляется исключительно на раковые клетки, минимизируя вред для окружающих здоровых тканей.

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Что такое рак? | Бессмертные клетки HeLa | Просто об онкологии
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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