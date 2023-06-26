Учёные предложили использовать тележки в супермаркетах для обнаружения сердечных болезней

2:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Нарушения сердечного ритма часто указывают на приближающийся сердечный приступ, однако люди часто не замечают этот симптом, пока он не становится фатальным. Однако группа ученых из Ливерпуля предложила революционную идею для решения этой проблемы.

Тележки с ЭКГ

Как сообщается в пресс-релизе Европейского общества кардиологов (ESC), британские исследователи из Ливерпуля разработали интересную инновацию. Приступы сердечной недостаточности, которые являются предвестниками инфарктов, часто случаются в общественных местах, в том числе в супермаркетах. Эта шумная и суетливая среда в сочетании с отсутствием надлежащей вентиляции часто может провоцировать нарушения сердечного ритма.

Одним из симптомов повышенного риска сердечного приступа является возникновение аритмии, при которой ритм сердца становится нерегулярным. Крайне важно не пренебрегать этим симптомом.

Изобретательные умы из Ливерпуля придумали решение, которое заключается во встраивании датчиков ЭКГ в ручки тележек супермаркетов. Свою прорывную идею они представили коллегам на конгрессе Европейского общества кардиологов.

Эксперимент

Этот оригинальный подход уже был опробован на покупателях британской сети супермаркетов Sainsbury's в течение трех месяцев. Более 1250 человек добровольно согласились пройтись по проходам магазина с датчиком, прикрепленным к ручке тележки. В этот датчик встроено мини-устройство ЭКГ.

Тележки, оснащенные ЭКГ, выявили 220 покупателей, подверженных риску сердечного приступа. Среди них 59 человек получили диагноз "аритмия" от медицинских работников, причем 39 из них не знали о своем состоянии.

Метод многообещающий, как утверждают авторы идеи. Однако он не очень эффективен из-за движения ладоней по ручке тележки, что мешает точному измерению пульса. Тем не менее, полезно, чтобы кто-то предупреждал о рисках. Несмотря на высокий процент ложных срабатываний, британские исследователи не теряют надежды добиться положительного результата.

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