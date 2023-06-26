Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Учёные доказали влияние кофеина на смертность от сердечно-сосудистых заболеваний
У берегов Великобритании появились опасные морские существа
Основные меры по поддержке российской автомобильной промышленности, изложенные главой АвтоВАЗа
Changan представляет в России пикап Hunter Plus: Цены и комплектации
Цены на такси в России могут вырасти вдвое
Учёные обнаружили антисептик, способный замедлить эволюцию "супермикробов"
Иранский бренд KMC представит на российском рынке аналог седана JAC
Учёные нашли антитела, способные вылечить людей от сердечных заболеваний
Учёные обнаружили, что "черви-зомби" способны питаться зубами акул

Учёные предложили использовать тележки в супермаркетах для обнаружения сердечных болезней

2:20
Наука

Нарушения сердечного ритма часто указывают на приближающийся сердечный приступ, однако люди часто не замечают этот симптом, пока он не становится фатальным. Однако группа ученых из Ливерпуля предложила революционную идею для решения этой проблемы.

Тележки с ЭКГ

Как сообщается в пресс-релизе Европейского общества кардиологов (ESC), британские исследователи из Ливерпуля разработали интересную инновацию. Приступы сердечной недостаточности, которые являются предвестниками инфарктов, часто случаются в общественных местах, в том числе в супермаркетах. Эта шумная и суетливая среда в сочетании с отсутствием надлежащей вентиляции часто может провоцировать нарушения сердечного ритма.

Одним из симптомов повышенного риска сердечного приступа является возникновение аритмии, при которой ритм сердца становится нерегулярным. Крайне важно не пренебрегать этим симптомом.

Изобретательные умы из Ливерпуля придумали решение, которое заключается во встраивании датчиков ЭКГ в ручки тележек супермаркетов. Свою прорывную идею они представили коллегам на конгрессе Европейского общества кардиологов.

Эксперимент

Этот оригинальный подход уже был опробован на покупателях британской сети супермаркетов Sainsbury's в течение трех месяцев. Более 1250 человек добровольно согласились пройтись по проходам магазина с датчиком, прикрепленным к ручке тележки. В этот датчик встроено мини-устройство ЭКГ.

Тележки, оснащенные ЭКГ, выявили 220 покупателей, подверженных риску сердечного приступа. Среди них 59 человек получили диагноз "аритмия" от медицинских работников, причем 39 из них не знали о своем состоянии.

Метод многообещающий, как утверждают авторы идеи. Однако он не очень эффективен из-за движения ладоней по ручке тележки, что мешает точному измерению пульса. Тем не менее, полезно, чтобы кто-то предупреждал о рисках. Несмотря на высокий процент ложных срабатываний, британские исследователи не теряют надежды добиться положительного результата.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Сердечный приступ || Как распознать и оказать первую помощь при сердечном приступе? || Проект +1
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Польза от "марша справедливости": Путин посмотрел, кто его союзники

События 24 июня показали Владимиру Путину истинное лицо его союзников за рубежом. Турция оказалась лояльнее многих партнёров РФ по ОДКБ.

Мятеж прояснил, кто истинные союзники России
Россиянка пожаловалась на серьёзные проблемы в системе "всё включено" в Турции
Россиянка рассказала о серьёзной проблеме отдыха в Турции
Изуродованный труп пенсионерки нашли в лесу в Нижегородской области
"Дорога в ад": ВСУ ушли в глухую оборону под Артёмовском
Кто нужен российской армии: чёрный список талантов Андрей Николаев Мятеж прояснил, кто истинные союзники России Любовь Степушова Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев
В ФРГ раскрыли сроки начала официальных переговоров по Украине
Путин рассказал о судьбе военнослужащих, участвующих в мятеже
В Москве произошло ЧП в Останкинской башне
В Москве произошло ЧП в Останкинской башне
Последние материалы
Учёные нашли антитела, способные вылечить людей от сердечных заболеваний
Учёные обнаружили, что "черви-зомби" способны питаться зубами акул
Учёные обнаружили связь между доходом и постами в социальных сетях
Уровень Мирового океана поднялся на 9,85 см впервые за 2500 лет
Учёные создали робота, который помогает сохранить Амазонку
Учёные обнаружили кость родственника человека со следами каннибализма
27 июня: Восстание на "Потемкине", День молодежи и рыболовов
Никитский ботанический сад: оазис природы в Крыму
Закажите настоящий цвет, говорит Fiat — он устраняет серую краску
Джон Гуденаф, нобелевский лауреат и пионер в области аккумуляторов, умер в возрасте 100 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников