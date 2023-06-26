Учёные нашли антитела, способные вылечить людей от сердечных заболеваний

2:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Врачи Университетского колледжа Лондона (UCL) недавно поделились революционной информацией о трех людях, которые чудесным образом излечились от сердечного амилоидоза. Это ранее считавшееся необратимым заболевание связано с накоплением токсичных белков в тканях сердца, что приводит к сердечной недостаточности.

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Понимание амилоидоза сердца

Амилоидоз сердца — это изнурительное заболевание, характеризующееся накоплением амилоидных отложений в сердце, нарушающих его нормальную работу. Традиционно это заболевание рассматривалось как прогрессирующее и необратимое состояние, оставляя пациентам ограниченные возможности лечения. Однако последние результаты исследований, проведенных врачами Калифорнийского университета, дают проблеск надежды тем, кто страдает этим редким заболеванием.

Многообещающие результаты

Три пожилых пациента с диагнозом транстиретинового сердечного амилоидоза смогли самостоятельно добиться значительного выздоровления. Улучшение состояния этих пациентов было подтверждено с помощью магнитно-резонансной томографии сердечно-сосудистой системы, которая подтвердила положительные изменения в сердечно-сосудистой системе.

Рассеивание амилоидных отложений

Исследователи обнаружили, что амилоидные отложения в сердцах пациентов рассосались, что стало решающим моментом. Дальнейший анализ пациентов выявил наличие антител, направленных против токсичных белков. Эти антитела не были обнаружены у остальных 350 пациентов, что указывает на возможность лабораторного воспроизведения этих антител.

Последствия для будущего лечения

Это открытие способно произвести революцию в лечении сердечного амилоидоза, предлагая новые пути для терапевтического вмешательства. Воспроизводя идентифицированные антитела в контролируемых лабораторных условиях, ученые смогут разработать новые методы лечения. Последствия этого исследования выходят далеко за рамки амилоидоза, поскольку оно создает важный прецедент для борьбы с другими редкими заболеваниями.

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Амилоидоз - причины, симптомы, диагностика, лечение, патология