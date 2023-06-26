Учёные обнаружили связь между доходом и постами в социальных сетях

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

В ходе исследования, проведенного учеными из Лондонского университета королевы Марии, была обнаружена корреляция между содержанием постов пользователей в социальной сети Nextdoor и их социально-экономическим статусом, сообщает SciTechDaily.

Проанализировав набор данных из 2,6 миллионов сообщений, исследователи смогли точно предсказать уровень дохода пользователей. Результаты показали значительные различия в типе контента, которым делятся жители более богатых районов, по сравнению с жителями менее обеспеченных районов.

Позитивные сообщения и обсуждения преступлений

Исследователи заметили, что жители более богатых районов, как правило, делятся позитивными сообщениями, но больше участвуют в обсуждениях преступности, даже если фактический уровень преступности ниже, чем в более бедных районах. Интересно, что в Соединенных Штатах по сравнению с Великобританией более распространены обсуждения оружия и насильственных преступлений в богатых районах.

Последствия исследования

Данное исследование подчеркивает, что онлайн-активность отражает социально-экономический статус и может быть использована для профилирования пользователей. Контент, которым люди делятся в социальных сетях, может дать ценную информацию об их происхождении и обстоятельствах. Понимание этих моделей может помочь предприятиям и организациям эффективно адаптировать свои услуги и продукты к конкретным целевым аудиториям.

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Безусловный базовый доход / @Max_Katz