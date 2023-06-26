Сдвиг фазы Земли может привести к страшным последствиям для человечества в 2023 году

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи-физики решили изучить поведение Земли со своей точки зрения и обратили внимание на фазовый переход. Об этом пишет издание LIFE.

Фото: NASA

В ходе исследования специалисты обнаружили, что на атомном уровне частицы проявляют нестабильное поведение при высоких температурах. Учёные пришли к выводу, что Землю можно рассматривать как сплав различных элементов.

После окончания последнего ледникового периода произошли изменения в климате, которые можно рассматривать как первый фазовый переход. Однако деятельность человека вызвала второй. В настоящее время мы живём в новой геологической эпохе, известной как антропоцен.

Климатические отклонения приведут к глубоким изменениям на планете. Экосистема Земли может отклониться от текущего курса, что создаст экстремальные погодные условия (сильная жара или холод).

Спутники заметили признаки чрезвычайного события, которое спровоцирует страшные последствия для населения планеты. Вдоль экватора обнаружены красные пятна, указывающие на глобальные изменения в различных регионах. Это явление известно как Эль-Ниньо. Учёные уверены, что в 2023 году начнётся период, который будет сопровождаться экстремальными погодными условиями.

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Наступающее Эль-Ниньо спровоцирует потепление на планете