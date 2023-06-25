Американские учёные обнаружили механизм выживания гриппа А

В области лечения и профилактики гриппа недавно появился принципиально новый подход. Новое понимание заключается в способности вируса гриппа нарушать функциональность клеток.

Фото: teremokzdorovya.ru

Разгадка тайны устойчивости к гриппу

По мнению экспертов из Университета Висконсин-Мэдисон, известного академического учреждения, был найден ключ к разгадке устойчивости вируса гриппа. Хорошо известно, что вирус гриппа А является одним из самых стойких и заразных вирусов в мире.

Теперь исследователи расшифровали механизм, лежащий в основе его удивительной жизнестойкости. Вирус действует внутри клеток, "нарезая" их генетический материал на кубики и сохраняя при этом свою собственную форму.

Роль белка PA-X

Ученые установили, что вирус приспособился использовать белок PA-X для создания многочисленных разрезов в РНК клеток без ущерба для собственной РНК.

Было обнаружено, что последовательность РНК, на которую нацелен PA-X, присутствует как у людей, так и у животных. И те и другие восприимчивы к вирусным инфекциям, тогда как у микроорганизмов эта уязвимая зона РНК отсутствует.

Однако существует возможность найти способ блокировать этот процесс и усилить защиту от гриппа.

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Вирус гриппа - микробиология, виды, симптомы, диагностика, вакцинация, лечение