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Американская компания представила робота с огнемётом

1:34
Наука

Как сообщает Gizmodo, компания Throwflame, известная своими компактными, полностью электрическими огнеметами, представила свое последнее творение: Thermonator. Этот впечатляющий робот вооружен огнеметом, что делает его новаторским дополнением в мире робототехники.

Американская компания представила робота с огнемётом
Фото: thatsfarming.com

Слияние робототехники и пиротехники

Thermonator, разработанный по лицензионному соглашению с Boston Dynamics, основан на четвероногом роботе Unitree Go1. Эта передовая машина оснащена встроенными камерами и датчиками, обеспечивающими автономную навигацию при отсутствии беспроводного управления.

Огнеметный арсенал

В основе возможностей Thermonator лежит огнемет производства ARC, надежно закрепленный на спине робота. Работающий от встроенного топливного бака, который может быть заполнен бензином или бензино-дизельной смесью, Thermonator выпускает непрерывный поток горящего топлива. Обладая поразительной дальностью стрельбы до 9 метров, это чудо огнестрельного оружия может работать на максимальном заряде батареи в течение впечатляющих 45 минут.

Мощность и вес

После оснащения огнеметом вес Thermonator увеличивается примерно до 27 кг, в то время как первоначальный вес робота Unitree Go1 составляет около 12 кг. Это увеличение веса необходимо учитывать, так как оно может ограничить продолжительность работы робота до замены батареи.

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Atlas Gets a Grip | Boston Dynamics
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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