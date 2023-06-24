Ватикан запустил в космос свой спутник с молитвой

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Ватикан недавно запустил на орбиту Земли свой собственный "папский спутник". Это достижение стало результатом сотрудничества между студентами Туринского политехнического университета и специалистами Итальянского космического агентства. Небольшой спутник, известный как CubeSat, был успешно выведен в космос с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии на борту ракеты Falcon 9 компании SpaceX.

Послание надежды с высоты

Одной из захватывающих особенностей этого спутника является крошечный кремниевый чип размером всего 2×2×0,2 миллиметра. На этом крошечном чипе хранится цифровая аудиозапись, что делает ее доступной для радиолюбителей всего мира. Эта запись — молитва под названием "Statio Orbis", произнесенная Папой Франциском в конце марта 2020 года на фоне пустой площади Святого Петра, когда мир переживал разрушительный натиск пандемии COVID-19. В этой пронзительной молитве глава католической церкви выразил свою непоколебимую "надежду на будущее".

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