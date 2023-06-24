Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Учёные обнаружили несколько очагов чумы на границе Монголии с Россией
Разбита колонна "Леопардов", Bradley у Орехова на на Запорожском фронте
ВС РФ громят ВСУ по всей линии фронта: поражены живая сила и техника в 124 районах
Гастроэнтеролог: как не стоит употреблять картофель
Украинских пропагандистов охватило уныние
Минобороны Украины: ВСУ начали масштабное контрнаступление
Чем полезен томатный сок
Медведев считает, что военный мятеж может быть срежиссированным госпереворотом при поддержке иностранцев
Острый спаситель: как приправы помогают организму

Ватикан запустил в космос свой спутник с молитвой

1:11
Наука

Ватикан недавно запустил на орбиту Земли свой собственный "папский спутник". Это достижение стало результатом сотрудничества между студентами Туринского политехнического университета и специалистами Итальянского космического агентства. Небольшой спутник, известный как CubeSat, был успешно выведен в космос с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии на борту ракеты Falcon 9 компании SpaceX.

Послание надежды с высоты

Одной из захватывающих особенностей этого спутника является крошечный кремниевый чип размером всего 2×2×0,2 миллиметра. На этом крошечном чипе хранится цифровая аудиозапись, что делает ее доступной для радиолюбителей всего мира. Эта запись — молитва под названием "Statio Orbis", произнесенная Папой Франциском в конце марта 2020 года на фоне пустой площади Святого Петра, когда мир переживал разрушительный натиск пандемии COVID-19. В этой пронзительной молитве глава католической церкви выразил свою непоколебимую "надежду на будущее".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

10 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ ПРО ВАТИКАН
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Путин обратился к россиянам — видео появилось на официальном сайте Кремля

На официальном сайте Владимира Путина появилось видео с речью президента России, обращённое к гражданам РФ.

На сайте Кремля ровно в полночь появилось видео с обращением Путина к россиянам
Медведев считает, что военный мятеж может быть срежиссированным госпереворотом при поддержке иностранцев
Медведев заподозрил, что в военном мятяже участвуют иностранные специалисты
Путин: ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной
Маляр: ВСУ начали полномасштабное наступление
Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра Андрей Николаев Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова
Путин выступил с обращением, в свете последних событий: мятежники будут наказаны
Чеченские бойцы уже выехали в зоны напряжённости — Кадыров
Путин пообещал защитить Россию от предательства
Путин пообещал защитить Россию от предательства
Последние материалы
Разбита колонна "Леопардов", Bradley у Орехова на на Запорожском фронте
ВС РФ громят ВСУ по всей линии фронта: поражены живая сила и техника в 124 районах
Гастроэнтеролог: как не стоит употреблять картофель
Украинских пропагандистов охватило уныние
Минобороны Украины: ВСУ начали масштабное контрнаступление
Чем полезен томатный сок
Самые популярные достопримечательности Нью-Йорка
Медведев считает, что военный мятеж может быть срежиссированным госпереворотом при поддержке иностранцев
Острый спаситель: как приправы помогают организму
Топ-5 завораживающих уголков Крыма
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников