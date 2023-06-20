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НИУ ВШЭ: на российский рынок онлайн-знакомств вышел сервис Twinby с искусственным интеллектом

2:42
Наука

На рынке онлайн-знакомств в России и странах СНГ появилось новое дейтинг-приложение под названием Twinby. Проект был разработан на основе научных исследований, проведённых в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ). Представитель проекта сообщил об этом информационному порталу RB.RU.

Основная особенность Twinby заключается в использовании методов машинного обучения и искусственного интеллекта для определения психологической совместимости между пользователями. Приложение предлагает возможность узнать процент совместимости с другими участниками и получить рекомендации при выборе партнёра, учитывая индивидуальные особенности личности.

На данный момент Twinby доступно бесплатно для скачивания в магазинах App Store и Google Play для устройств на iOS и Android. Однако в июле 2023 года планируется введение премиум-подписки, стоимость которой составит до 600 рублей в месяц. Детали и функциональные возможности премиум-аккаунтов компанией пока не раскрываются.

Проект Twinby основан выпускниками НИУ ВШЭ Вероникой Яковлевой и Валерием Климовым. Яковлева занимает должность генерального директора стартапа и отвечает за общую концепцию приложения, управление разработчиками, операционную деятельность и финансы,. Климов отвечает за стратегическое развитие проекта и взаимоотношения с инвесторами.

Для создания Twinby были проведены научные исследования международной лаборатории прикладного сетевого анализа НИУ ВШЭ. Основатели проекта проверяли гипотезу о том, что определенные черты характера человека влияют на его предпочтения и действия, и по ним можно предсказывать его поведение.

Команда Twinby насчитывает более 20 специалистов. Разработка приложения была финансирована собственными средствами основателей. О точной сумме инвестиций не сообщается, но согласно представителю проекта, разработка технически сложного приложения с привлекательным дизайном может стоить от 500 до 700 тысяч долларов. Использование НИОКР, разработка алгоритмов и применение нейросетей значительно увеличивают стоимость разработки.

По данным Twinby, в настоящее время в приложении зарегистрировано более 100 тысяч пользователей, преимущественно из России и стран СНГ. Приложение доступно для использования в любой стране, однако имеет возрастное ограничение — 18+.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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