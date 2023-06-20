Учёные ВШЭ обнаружили влияние мозговой активности на продажи в ресторанах

2:29 Your browser does not support the audio element. Наука

В исследовании, проведенном учеными из Высшей школы экономики, была обнаружена корреляция между активностью мозга и продажами в ресторанах. Исследователи обнаружили, что всплески активности дофамина в прилежащем ядре, возникающие, когда участники рассматривали фотографии блюд, коррелировали с показателями продаж этих блюд. Следовательно, данное исследование позволяет предположить, что анализ нейронной активности небольшой группы людей может помочь рестораторам в создании более эффективных меню и увеличении доходов.

Фото: hub.theentertainerme. com/el/food-drink/september-2016-monthly-offers-the-entertainer-dubai?amp=1

Прогнозирование продаж

Хорошо известно, что по активности дофаминовых центров в мозге можно предсказать популярность песен, эффективность рекламы и успех микрокредитования. Но может ли нейронная активность людей, просматривающих фотографии из нового меню ресторана, предсказать, насколько хорошо будут продаваться блюда в следующем году?

Исследователи из Института когнитивной нейронауки ВШЭ совместно с сетью ресторанов "Чайхона №1" (в которую входит около 50 заведений) провели исследование с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) для прогнозирования выбора клиентов.

Экспериментальная установка и анализ данных

В эксперименте приняли участие 22 человека, которых попросили воздержаться от приема пищи в течение трех часов до начала исследования. Во время сеанса фМРТ каждому участнику были представлены цветные фотографии 78 блюд, сопровождаемые их названиями и ценами. Участники должны были выбрать или отвергнуть блюда, зная, что одно из предпочитаемых ими блюд будет предоставлено им бесплатно. Тем временем исследователи анализировали активность в прилежащем ядре — центре удовольствия, расположенном глубоко в мозге и богатом дофамином.

Через некоторое время после эксперимента исследователи сравнили данные нейронной активности с фактическими данными о продажах сети ресторанов. Выяснилось, что всплески активности нейронов в соседнем ядре значительно коррелировали с продажами определенных блюд.

Таким образом, в будущем рестораторы могут полагаться на результаты этого предварительного исследования для создания высокоточных и эффективных меню, включающих блюда, которые гости будут склонны заказывать.

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